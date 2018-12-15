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''Раскольники'': Белорусская церковь пошла против Украины

2.6тЧитать материал на украинском

Председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, протоиерей Сергий Лепин обозвал создание Автокефальной поместной православной церкви в Украине "раскольничеством".

Как сообщает ТАСС, в Беларуси не собираются идти на контакт с УПЦ, который назвали возможным лишь в общегражданской перспективе.

"Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи. Тот факт, что никого преследовать не будут, можно только приветствовать, однако главное, чтобы это были не просто пустые обещания", – сказал Лепин.

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Он понадеялся, что отношения с православной церковью Украины будут "добрососедскими", и добавил, что сторонники Московского патриархата "должны быть защищены".

Белорусская православная церковь

Белорусская православная церковь

TUT.BY

Как сообщал OBOZREVATEL, Белорусская православная церковь уже выступала на стороне России. Так, Вселенский Патриархат 11 октября решил продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. В ответ РПЦ выступила против, и в качестве протеста 15 октября разорвала отношения с Константинополем. В тот же день россиян поддержала Белорусская православная церковь.

15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского патриархата.

Петр Порошенко и епископ Епифаний

Петр Порошенко и епископ Епифаний

Пресс-служба президента Украины

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата от БПП Владимира Арьева, это произойдет на литургии, которая назначена на 6 января.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Беларусь
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ни кто не мешал Украине и Варфоломею по людски и канонически всё сделать. В результате турок стал Иудой, а УПЦ КП и УАПЦ как были для православного мира сектами так и остались.
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Grich Lara
Grich Lara
Господи, напоум їх,а то вони враз забули,що все православ'я пішло з Візантії,от що любов до мамони з людьми робить
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Не нравится греческое православие оставайтесь сектой гундяя, ваш выбор ваша и ответственность за него, прихлебатели улуса орды москвы
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