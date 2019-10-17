"Раскольническая группировка!" Кирилл набросился на Украину из-за ПЦУ

Глава Российской православной церкви патриарх Кирилл сделал скандальное заявление о Православной церкви Украины.

"Признание раскольнической группировки в Украине другими церквями может нарушить всеправославное единство", - сказал он, передают РИА Новости.

Открывая синод РПЦ, он напомнил о действиях Константинопольского патриархата относительно признания ПЦУ.

Патриарх Кирилл пресс-служба РПЦ

По словам Кирилла, "эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

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