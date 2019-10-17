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17 октября • обновлено в 13:01
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"Раскольническая группировка!" Кирилл набросился на Украину из-за ПЦУ

1.5т Читать материал на украинском

Глава Российской православной церкви патриарх Кирилл сделал скандальное заявление о Православной церкви Украины.

"Признание раскольнической группировки в Украине другими церквями может нарушить всеправославное единство", - сказал он, передают РИА Новости.

Открывая синод РПЦ, он напомнил о действиях Константинопольского патриархата относительно признания ПЦУ.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

пресс-служба РПЦ

Новости
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По словам Кирилла, "эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Тег
Православная церковь Украины
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Махно Володимир
Махно Володимир
да иди ты в жо-пу, старый пид-ор! торгаш конченный!
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70rus xxx
70rus xxx
А где новость,что все это липа?Греки письмо прислали,что никто не признал этих сатанистов
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