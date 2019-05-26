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/Общество

Раскол в ПЦУ: Филарет пошел на неожиданный шаг

7.3тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх Филарет пришел поздравить главу ПЦУ Епифания с Днем ангела и пожелал ему Божьей помощи, хотя ранее обвинял его в предательстве.

Об этом сообщает ТСН.Тиждень. Отмечается, что Филарет впервые с момента существования новой церкви пришел на службу к Епифания. Он снял патриарший куколь и только молился.

"Это показало сегодня, что все мы едины в праздновании дня небесного покровителя. У нас нет никаких разделений и недоразумений", – убежден митрополит Киевский.

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Говорить с прессой Филарет не захотел. Уже возле машины к нему подошел правая рука Вселенского Патриарха митрополит Амфилохий и передал приветствие от Варфоломея: "Я вам передаю привет от Вселенского патриарха. Он вас очень уважает и очень любит".

Епифаний и Филарет

Епифаний и Филарет

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Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
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Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Битва за термос приняла нешуточный характер - филарет денисенко снова обнажил свой звериный оскал..
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1
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Федоров Федор
Федоров Федор
Старому раскольнику молодые что-то пообещали или просто пригрозили.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Это возрастное: сегодня одно говорит, вчера второе?
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