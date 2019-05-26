Раскол в ПЦУ: Филарет пошел на неожиданный шаг

Почетный патриарх Филарет пришел поздравить главу ПЦУ Епифания с Днем ангела и пожелал ему Божьей помощи, хотя ранее обвинял его в предательстве.

Об этом сообщает ТСН.Тиждень. Отмечается, что Филарет впервые с момента существования новой церкви пришел на службу к Епифания. Он снял патриарший куколь и только молился.

"Это показало сегодня, что все мы едины в праздновании дня небесного покровителя. У нас нет никаких разделений и недоразумений", – убежден митрополит Киевский.

Говорить с прессой Филарет не захотел. Уже возле машины к нему подошел правая рука Вселенского Патриарха митрополит Амфилохий и передал приветствие от Варфоломея: "Я вам передаю привет от Вселенского патриарха. Он вас очень уважает и очень любит".

Епифаний и Филарет

Как писал OBOZREVATEL:

Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!