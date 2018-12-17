Раскол и враг ''русского мира'': Навальный сделал выпад в сторону Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный высказался о последствиях автокефалии УПЦ и назвал президента РФ Владимира Путина врагом "русского мира".

Пост о том, чем может объединительный Собор, на котором была создана поместная православная церковь в Украине, вылиться для РФ, опубликовал он 15 декабря в Twitter.

"Сегодня произойдёт событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов", – написал политик, в очередной раз проигнорировав замечания к своей грамотности.

Алексей Навальный Федеральное агентство новостей

По его словам, виноват во всем Путин, который допустил такую ситуацию. "То, что создавалось сотни лет, было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин – враг "русского мира", – подчеркнул Навальный.

Пост вызвал бурную дискуссию в сети. Оппозиционеру в очередной раз напомнили, что следует писать "в Украине", а также указали на то, что создание независимой УПЦ – это исторический процесс, а не раскол.

Своим мнением поделился и российский активист Павел Шехтман. Он поздравил украинцев с великим моментом в их истории. Касательно Путина же публицист поддержал позицию Навального.

Павел Шехтман rykov.ru

"Если понимать под продвижением "русского мира" не всякое гопничество, а продвижение культурного влияния по французскому образцу, то нет у него большего врага, чем Путин. И да, Путин разрушил за 4 года все заделы, которые были заложены с давних времен", – написал он.

Культура в РФ, по мнению Шехтмана, разрушена изнутри. "Что могут предложить миру эти люди,кроме ботоферм, туристов в Солсбери и зеленых человечков?" – подытожил активист.

Сегодня произойдёт событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов.

То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира. — Alexey Navalny (@navalny) 15 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети предположили, что автокефалия в Украине приведет к отставке патриарха Кирилла.