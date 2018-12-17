МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Раскол и враг ''русского мира'': Навальный сделал выпад в сторону Путина

1.6тЧитать материал на украинском

Российский оппозиционер Алексей Навальный высказался о последствиях автокефалии УПЦ и назвал президента РФ Владимира Путина врагом "русского мира".

Пост о том, чем может объединительный Собор, на котором была создана поместная православная церковь в Украине, вылиться для РФ, опубликовал он 15 декабря в Twitter.

"Сегодня произойдёт событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов", – написал политик, в очередной раз проигнорировав замечания к своей грамотности.

Новости
''Либеральный фюрер'': пост Навального об Украине вызвал бурные дискуссии

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Федеральное агентство новостей

По его словам, виноват во всем Путин, который допустил такую ситуацию. "То, что создавалось сотни лет, было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин – враг "русского мира", – подчеркнул Навальный.

Пост вызвал бурную дискуссию в сети. Оппозиционеру в очередной раз напомнили, что следует писать "в Украине", а также указали на то, что создание независимой УПЦ – это исторический процесс, а не раскол.

Раскол и враг ''русского мира'': Навальный сделал выпад в сторону Путина

Своим мнением поделился и российский активист Павел Шехтман. Он поздравил украинцев с великим моментом в их истории. Касательно Путина же публицист поддержал позицию Навального.

Павел Шехтман

Павел Шехтман

rykov.ru

"Если понимать под продвижением "русского мира" не всякое гопничество, а продвижение культурного влияния по французскому образцу, то нет у него большего врага, чем Путин. И да, Путин разрушил за 4 года все заделы, которые были заложены с давних времен", – написал он.

Культура в РФ, по мнению Шехтмана, разрушена изнутри. "Что могут предложить миру эти люди,кроме ботоферм, туристов в Солсбери и зеленых человечков?" – подытожил активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети предположили, что автокефалия в Украине приведет к отставке патриарха Кирилла.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Алексей НавальныйВладимир ПутинПавел Шехтман
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вижу, что Паша Шехтман становится чуть ли не звездой Обоза, стал чаще появляться. Достойное приобретение!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А это что за бородатый козёл с украинской фамилией??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы забирайте себе этого дурачка ...Он вас дополнит Одни больше одним меньше)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги