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''Рашизм в действии'': опальный российский актер ''взорвался'' истерикой из-за Томоса УПЦ

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Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, известен своей симпатией к террористам "Л\ДНР", "взорвался" истерикой из-за предоставления Томоса Украинской православной церкви.

Гневное обращение с обещанием религиозного возмездия он разместил на своей странице в социальных сетях. Оскорбления коснулись и Константинополя.

Отстаивая позиции российской пропаганды, актер заявил, что они сделают так, чтобы украинцы верили в то, что удобно Москве."Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать, мы всегда так делали", – высказался Охлобыстин.

Новости
''Отношусь брезгливо'': Охлобыстин высказался о связи с ''Л/ДНР''

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

Forbes.ru

Создание поместной православной церкви в Украине, похоже, не на шутку разгневало опального актера. "Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Какой Томос? Душить предателей", – разразился он бранью в сторону украинцев.

Более того, не пренебрегал актер использованием и таких выражений, как "дети сатаны" и "рабы", что вызвало у пользователей аналогию с фашизмом. Напомним, Охлобыстин, помимо того, что играет в кино, является также и российским священником.

''Рашизм в действии'': опальный российский актер ''взорвался'' истерикой из-за Томоса УПЦ

Twitter блогера Фашик Донецкий

"Скринить и сохранять. Чтобы было, что предъявить", "Это называется фашизм", "Рашизм. Гитлер нервно курит в сторонке", – написали в комментариях.

''Рашизм в действии'': опальный российский актер ''взорвался'' истерикой из-за Томоса УПЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Охлобыстин заявлял, что россияне и украинцы останутся братьями, несмотря на конфликт.

Актер отметил, что является фанатом советских диктаторов Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также российского президента Владимира Путина.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Иван Охлобыстин
Место
Россия
Тег
Новости России
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Священный проститут !
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
А когда г-н Охлобыстин стал опальным, я что-то пропустил?
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Бор Тарас
Бор Тарас
Фоменков Владимир,дык ты почаще из запоев выходи.
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CARGO 100
CARGO 100
Порошенко - митрополит! Бананы с салом, украинский борщ ... Горилка ... Молитесь до конца марта ...
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
CARGO 100, Облизывай украинскую ЗАЛУПУ "РОШЕН", МИНЬЕТЧИК пригожинский !
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