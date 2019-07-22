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"Раша, вон!" В Крыму журналист взбунтовался против Путина

4.9т Читать материал на украинском

Журналист из Крыма Евгений Гайворонский, который в 2014 году активно поддерживал российскую аннексию, призвал Москву убраться с полуострова.

Резким комментарием ответил он на оды Кремлю со стороны одного из местных жителей в сети. Подтверждающий скриншот опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, по одним из видео в паблике Ялты некий Михаил Маркин заверил, что если бы полуостров не был оккупирован Россией, жить там было бы еще хуже. "Есть еще кто-то, кто жалеет о референдуме? Радует, что в 2014 году крымчане приняли правильное решение", – высказался он.

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Евгений Гайворонский

Евгений Гайворонский

Коммерсант

Гайворонский в ответ коротко написал: "Раша, вон из Крыма!"

"Раша, вон!" В Крыму журналист взбунтовался против Путина

Скриншот

"Вот и поговорили", – прокомментировала перепалку блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.

7 апреля он вышел на свободу из изолятора временного содержания оккупированного Симферополя.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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hunt andres
hunt andres
да это ж местный дурачок!:-) Нашли борца с режимом.
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