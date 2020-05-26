"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу: появилось объяснение

Глеб Иванов Общество 20:44, 26.05.2020 Обновлено: 20:45, 26.05.2020

Правоохранители участка полиции в Кагарлыке на Киевщине, который якобы расформировали после инцидента с избиением и изнасилованием женщины, продолжают выполнять свои обязанности.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области, передает 24 Канал. Там отметили, что весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

А само отделение полиции усилили работниками областного управления полиции во главе с Дмитрием Литвиным. Именно он будет руководить отделением вместо Сергея Панасенко.

"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу

Ранее он заявил, что следует дать оценку руководителями отдела, пишет "Громадське". По его словам, надо проанализировать ситуацию и узнать, почему раньше никто не обращал внимание на подозреваемых, если могли быть похожие инциденты.

Кроме того, как рассказали в полиции, пока полицейские остаются на своих должностях потому, что выведенный за штат работник и дальше продолжает получать зарплату. Поэтому пока будет длиться аттестация, они будут работать в отделении, но уже совместно с работниками областного управления полиции.

Сама аттестация продлится два месяца. По ее итогам и будет решено, будут ли увольнять работников полиции с Кагарлыка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Россия может попытаться прорвать водную блокаду Крыма: почему для Путина наступило "время X"

ВСУ нанесли разгромный удар по "Л/ДНР": много раненых

"Использовали схемы": подозреваемые в изнасиловании полицейские не проходили переаттестацию

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

ГБР устроило "маски-шоу" с повесткой для Порошенко в Музее Гончара