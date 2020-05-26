"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу: появилось объяснение
Правоохранители участка полиции в Кагарлыке на Киевщине, который якобы расформировали после инцидента с избиением и изнасилованием женщины, продолжают выполнять свои обязанности.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области, передает 24 Канал. Там отметили, что весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.
А само отделение полиции усилили работниками областного управления полиции во главе с Дмитрием Литвиным. Именно он будет руководить отделением вместо Сергея Панасенко.
Ранее он заявил, что следует дать оценку руководителями отдела, пишет "Громадське". По его словам, надо проанализировать ситуацию и узнать, почему раньше никто не обращал внимание на подозреваемых, если могли быть похожие инциденты.
Кроме того, как рассказали в полиции, пока полицейские остаются на своих должностях потому, что выведенный за штат работник и дальше продолжает получать зарплату. Поэтому пока будет длиться аттестация, они будут работать в отделении, но уже совместно с работниками областного управления полиции.
Сама аттестация продлится два месяца. По ее итогам и будет решено, будут ли увольнять работников полиции с Кагарлыка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное взыскание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые были задержаны. Он назвал произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.
Пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко заявил, что в деле об изнасиловании в полиции Кагарлыка Киевской области 26-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.
Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.