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26 мая • обновлено в 21:02
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"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу: появилось объяснение

1.6т
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Правоохранители участка полиции в Кагарлыке на Киевщине, который якобы расформировали после инцидента с избиением и изнасилованием женщины, продолжают выполнять свои обязанности.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области, передает 24 Канал. Там отметили, что весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

А само отделение полиции усилили работниками областного управления полиции во главе с Дмитрием Литвиным. Именно он будет руководить отделением вместо Сергея Панасенко.

"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу

"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу

Ранее он заявил, что следует дать оценку руководителями отдела, пишет "Громадське". По его словам, надо проанализировать ситуацию и узнать, почему раньше никто не обращал внимание на подозреваемых, если могли быть похожие инциденты.

Кроме того, как рассказали в полиции, пока полицейские остаются на своих должностях потому, что выведенный за штат работник и дальше продолжает получать зарплату. Поэтому пока будет длиться аттестация, они будут работать в отделении, но уже совместно с работниками областного управления полиции.

Сама аттестация продлится два месяца. По ее итогам и будет решено, будут ли увольнять работников полиции с Кагарлыка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина
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