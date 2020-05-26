"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу: появилось объяснение

Правоохранители участка полиции в Кагарлыке на Киевщине, который якобы расформировали после инцидента с избиением и изнасилованием женщины, продолжают выполнять свои обязанности.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области, передает 24 Канал. Там отметили, что весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

А само отделение полиции усилили работниками областного управления полиции во главе с Дмитрием Литвиным. Именно он будет руководить отделением вместо Сергея Панасенко.

"Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу

Ранее он заявил, что следует дать оценку руководителями отдела, пишет "Громадське". По его словам, надо проанализировать ситуацию и узнать, почему раньше никто не обращал внимание на подозреваемых, если могли быть похожие инциденты.

Кроме того, как рассказали в полиции, пока полицейские остаются на своих должностях потому, что выведенный за штат работник и дальше продолжает получать зарплату. Поэтому пока будет длиться аттестация, они будут работать в отделении, но уже совместно с работниками областного управления полиции.

Сама аттестация продлится два месяца. По ее итогам и будет решено, будут ли увольнять работников полиции с Кагарлыка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые были задержаны. Он назвал произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.

Пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко заявил, что в деле об изнасиловании в полиции Кагарлыка Киевской области 26-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.

Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

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