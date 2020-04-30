Подозреваемой в убийстве 11-летней дочери Татьяне Пьяновой с Харьковщины суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Об этом сообщает "ТСН". Своей вины 38-летняя Татьяна не признала и доказывала, что является другим человеком. Женщина была одета лишь в простыню и во время заседания сквернословила, кричала и постоянно перебивала судью.

Согласно новым фактам, перед тем как отрезать голову дочери, она якобы ударила ее ножом 20 раз. Во время общения с журналистами Пьянова назвала ребенка "ошибкой молодости". Следует отметить, что агрессию она проявляла и к сотрудникам СМИ.

Татьяна Пьянова Скриншот видео

Кроме того, женщина заявила, что не признает никаких приговоров, поскольку ее ждет "Божий суд".

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