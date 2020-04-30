Подозреваемой в убийстве 11-летней дочери Татьяне Пьяновой с Харьковщины суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.
Об этом сообщает "ТСН". Своей вины 38-летняя Татьяна не признала и доказывала, что является другим человеком. Женщина была одета лишь в простыню и во время заседания сквернословила, кричала и постоянно перебивала судью.
Согласно новым фактам, перед тем как отрезать голову дочери, она якобы ударила ее ножом 20 раз. Во время общения с журналистами Пьянова назвала ребенка "ошибкой молодости". Следует отметить, что агрессию она проявляла и к сотрудникам СМИ.
Татьяна Пьянова
Скриншот видео
Кроме того, женщина заявила, что не признает никаких приговоров, поскольку ее ждет "Божий суд".
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
Позже в сети появились фото погибшей Кристины. У нее были профили в социальных сетях, однако она их практически не вела.
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