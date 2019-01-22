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''Раньше жили в стране, сейчас в ж**е'': на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине. Видеофакт

5.9тЧитать материал на украинском

В оккупированной Макеевке Донецкой области родственникам пришлось перекладывать гроб с умершей в багажник легкового автомобиля, потому что автобус ритуальной службы не смог заехать на территорию кладбища.

Причиной стала нерасчищенная дорога и отсутствие средств на это у городского бюджета, следует из видео, снятого очевидцем ситуации и выложенном в паблике Типичная Макеевка в ВКонтакте (чтобы посмотреть видео - доскрольте до конца новости).

"Ребята, это - дно. Снимал лично. В этой ситуации спасибо могу сказать только МЧС "ДНР", которые предложили прислать пожарную машину для буксировки. Пушилин,убейся об стену!" - сказано в подписи к видео.

В комментариях пользователи вспоминают, что при украинской власти было жить намного лучше, а признаются, что сами способствовали такой ситуации.

Гроб в багажнике легковушки

Гроб в багажнике легковушки

Скрин с видео

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''Раньше жили в стране, сейчас в ж**е'': на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине. Видеофакт
''Раньше жили в стране, сейчас в ж**е'': на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине. Видеофакт
''Раньше жили в стране, сейчас в ж**е'': на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в ''ДНР'' жестоко расправились с террористом.

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Место
УкраинаДонецк
Тег
ДНР
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Дудко Олег
Дудко Олег
Пять лет радуемся прилетающим по нашему городу снарядам, тож родные украинские снаряды, которыми расстреливают город освободители. Очень ждём когда наконец переименуют улицу Артёма в проспект С. Бандеры.
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Макс Махов
Макс Махов
Дудкоперд Олеговнище, засрать вы кацапье умеете! Больше ничего! 🤣🇷🇺🖕😀😜😅😅
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Дудко Олег, Та не переживай так, пидор контуженный, твоему Усть-Запиздюйску ничего такого не грозит.
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2
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
((( к сожалению с трудом верится в адекватность жителей ОРДЛО! А ведь действительно! Значит Порошенко их не устраивал, а Пенис Душилин это именно ТО к чему они стремились!?!
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
CARGO 100, В голове у тебя пробки
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CARGO 100
CARGO 100
Голованов Сергей, в Киеве пробки ...
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