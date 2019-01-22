''Раньше жили в стране, сейчас в ж**е'': на кладбище ''ДНР'' затосковали по Украине. Видеофакт

В оккупированной Макеевке Донецкой области родственникам пришлось перекладывать гроб с умершей в багажник легкового автомобиля, потому что автобус ритуальной службы не смог заехать на территорию кладбища.

Причиной стала нерасчищенная дорога и отсутствие средств на это у городского бюджета, следует из видео, снятого очевидцем ситуации и выложенном в паблике Типичная Макеевка в ВКонтакте (чтобы посмотреть видео - доскрольте до конца новости).

"Ребята, это - дно. Снимал лично. В этой ситуации спасибо могу сказать только МЧС "ДНР", которые предложили прислать пожарную машину для буксировки. Пушилин,убейся об стену!" - сказано в подписи к видео.

В комментариях пользователи вспоминают, что при украинской власти было жить намного лучше, а признаются, что сами способствовали такой ситуации.

Гроб в багажнике легковушки Скрин с видео

#Донецк, кладбище "Донецкое море", 21/01/19, автобус с гробом не может заехать, потому что дорога не расчищена: "в этой ситуации спасибо могу сказать только мчс Т1,которые предложили прислать пожарную машину для буксировки. Пушилин, убейся об стену" https://t.co/CCnyLWpiWF pic.twitter.com/QaE38SiGwx — Necro Mancer (@666_mancer) 22 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ''ДНР'' жестоко расправились с террористом.

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