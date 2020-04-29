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29 апреля • обновлено в 17:51
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Социолог математически опроверг дату конца эпидемии COVID-19 в Украине

2.3т
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Окончание пандемии коронавируса в Украине 8 июня, как вычислили ученые из Сингапура, маловероятно.

"Я вижу, что данные, по которым это строилось, до сих пор неоднородны, и я не уверен, что эта оценка надежная", – сказал в блиц-интервью ObozTV директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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Он пояснил, что о дате пика пандемии можно будет говорить только в случае стабилизации заражений. Стойкая тенденция к снижению этого показателя должна наблюдаться на протяжении 5-6 дней. В свою очередь, дата пика позволит вычислить и дату окончания пандемии.

Как рассказал Паниотто, в отличие от ученых из Сингапура, которые делают прогнозы на основании SEIRS-моделей, он использует регрессионную модель. "Она основывается на том, что распространение инфекции развивается по так называемой S-кривой", – рассказал он.

Социолог математически опроверг прогноз по завершению эпидемии COVID-19 в Украине

Социолог математически опроверг прогноз по завершению эпидемии COVID-19 в Украине

По его словам, с учетом обновленных данных по состоянию на 19 апреля, отклонение фактической скорости распространения коронавирусной инфекции в Украине отличается от предсказанной им всего на 4%. "Когда мой прогноз будет отклоняться на 5-7%, я снова его пересчитаю и сделаю более точный", – сообщил он.

Полную версию блиц-интервью с Владимиром Паниотто читайте на OBOZREVATEL вечером 29 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Сингапура озвучили прогноз, согласно которому эпидемия коронавируса в Украине должна закончиться 8 июня 2020 года. В свою очередь, Владимир Паниотто предложил собственную модель прогнозирования эпидемии, которая по состоянию на 26 апреля отличалась от фактической лишь на 1 человека.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Коронавирус Эксклюзив
Персона
Владимир Паниотто
Место
Украина
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