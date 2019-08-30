Рано обрадовались: стало известно о досадном инциденте с обменом пленными

Родственники украинских военнопленных моряков, которые приехали в Киев в ожидании их возможного прибытия в Украину, возвращаются домой.

Об этом рассказал отец пленного Василия Сороки Виктор, передает "Громадське".

Мужчина сообщил, что с ними в Киеве пообщались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс еще продолжается и, вероятно, будет решен в течение следующей недели.

Обмен пленными: названа новая дата Апостроф

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос уперся в то, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, что их помиловали, то уже будет известно время. Тогда день-два", – поделился Сорока.

Ранее появилась информация, что задержка в обмене пленными происходит по вине украинской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Службе безопасности Украины заявили о том, что обмен пленными состоится не в пятницу, 30 августа, как это ожидалось, а позже. В СБУ не стали называть конкретную дату, но заверили, что процесс идет "планово".

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