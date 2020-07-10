В сети опубликовали сообщение с обращением раненого воина ВСУ к украинцам, многие из которых остыли к теме войны и потерь на фронте.

Крик души защитника обнародовала волонтер Марина Соколова на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. Она напомнила, что только 8 июля в Главный военный клинический госпиталь в Киеве доставили 11 тяжелораненых воинов с передовой на Донбассе.

"А нас в этом городе еще вспоминают? Помнят, что война? Помнят, что мы там погибаем, или нет? Но правду скажи! Ну, просто для понимания!". Что бы вы ответили молодому раненому воину, который такое спрашивает?" – обратилась девушка к согражданам.

Она отметила, что уже седьмой год подряд в Украине военные госпитали постоянно принимают новые борта с ранеными Героями.

"Меняются лица защитников, годы рождения некоторых из них уже 2000-е, меняются подразделения, в которых они служат. Горячо и беспокойно сегодня на востоке, горячо в операционных, беспокойно родным еще 11 воинов. Люди, не забывайте, что война продолжается! Помните, что прямо сейчас, пока вы читаете этот пост, кто-то держит оружие, а кто-то – скальпель. Ради жизни!" – призвала волонтер украинцев к неравнодушию.

Патриотов глубоко тронули такие слова, и они мощно отреагировали на них. Всего за несколько часов сообщение собрало около 3 тысяч реакций, более 560 распространений и около 200 комментариев.

"Мальчики, только живите. Молю Бога, чтобы не забирал вас на небеса. Вы так еще нужны на земле", "Помним! Каждый день и ночь, что нашу жизнь оберегают Золотые Сыновья и Дочери нашей родной Украины! Большое спасибо всем!", "Спасибо, молюсь, с большим уважением к вам. Забыть – как можно?", "Всегда помню. Очень волнуюсь за наших ребят. Скорейшего выздоровления всем!", "Я помню, и друзья мои помнят, держитесь, не покидайте нас, вы нам нужны!", "Мы вас помним, любим, ждем и благодарим вас за все. Возвращайтесь живыми", "Утро начинаю с событий на передовой, сердце кровью обливается. Милые воины, берегите себя! Моя семья помнит всех павших", "Помню! И большое спасибо нашим защитникам, медицинским работникам, волонтерам. Слава Украине!" – отзываются под трогательным текстом люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети произвел резонанс пост о том, как воины переживают смерть побратимов на российско-украинской войне и какие трагические истории скрываются за словами "груз 200".