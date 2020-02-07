"Раковая опухоль": появились подробности стрельбы в Мукачево

Активист Сергей Самиляк из Мукачево, где сегодня произошла стрельба, рассказал, что в городе фактически криминогенная катастрофа.

Как он пояснил в комментарии OBOZREVATEL, в момент стрельбы он находился на приеме у руководства полиции города. Он был на месте практически сразу же через несколько минут после стрельбы.

"У нас в городе сегодня происходит полная криминогенная катастрофа. Сегодня городской голова срочно собрал сессию горсовета, где единогласно проголосовали за обращение к президенту, чтобы он вмешался в происходящее. То, что случилось сегодня, накапливалось годами. И причина тому – полное бездействие правоохранительных органов. Сегодня в городе – раковая опухоль, и этой опухоли дали разрастись именно руководители правоохранительных органов. И спасти ситуацию может только полная смена руководства", – уверен активист.

Место перестрелки в Мукачево

Наркотики можно купить на каждом углу, говорит мукачевец. Также силовые структуры хорошо знают, где продается оружие, находятся схроны с арсеналами боеприпасов и так далее.

"Я предупреждал всех о том, что дальше будет только хуже. На сегодня у нас в городе действует пять бандитских группировок. Они связаны с незаконной контрабандой сигарет, которые переправляют через речку, это торговля наркотиками. И допускаю, что сейчас между этими группировками сегодня произошла такая серьезная заруба", – объяснил активист.

По его словам, стрельба произошла в районе речки Латерица и практически рядом с детским садиком. Активист говорит, что очень повезло, что дети сейчас находятся на карантине. Также совсем неподалеку находится спортивный клуб.

"Ситуация очень тяжелая, оружия на руках много, а буквально за последние 20 дней город вообще захлестнула волна преступлений. Была стрельба из гранатомётов, кидали гранаты, крали машины, а потом возвращали за выкуп. В город ввели Национальную гвардию, и за 10 дней она уже изъяла столько наркотиков, что невозможно передать", – уточнил Самиляк.

"Действительно стреляли в Артура Пашкуляка, которого называют организатором одной из пяти бандитских группировок города. Пашкуляк с охранником находились там не одни, они в этот момент были на нескольких автомобилях. Артура с ранением в плече сейчас оперируют в Ужгороде, а охраннику, у которого ранение в ногу, оказывают помощь в больнице Мукачево", – рассказал общественный активист.

Он объяснил, что на сегодня остался единственным в городе, кто открыто борется с бандитами. Поэтому угрозы получает практически ежедневно. В том числе и от очень влиятельных людей. Например, один из избивших его бандитов – родной брат областного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Сейчас активисту предоставили госохрану. Но после сегодняшнего инцидента ему придется вывезти семью подальше из города. Ведь буквально на днях неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий его семье – он пылал прямо под окнами, где спали двое маленьких детей.

"Брат политика совершил разбой, избил человека – тот попал в больницу с переломом. А брат депутат еще и украл его автомобиль. 17 дней никакая правоохранительная система на это не реагировала. Ни полиция, ни прокуратура, ни СБУ. И когда я поднял этот вопрос, то есть обратился в правоохранительные органы, то сразу же в сторону моей семьи моментально пошли угрозы. Мне четко сказали, чтобы я берег свое имущество и здоровье своих детей, если не захочу договариваться", – уточнил активист.

Напомним, что перестрелка в Мукачево произошла днем 7 февраля. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево три сотрудника патрульной полиции якобы незаконно остановили автомобиль и избили водителя, его жену и тестя.

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