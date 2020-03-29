Рак убил за 10 дней: выяснилась трагическая причина внезапной смерти Бекешкиной

Известный украинский социолог Ирина Бекешкина скончалась всего через 10 дней после обнаружения у нее тяжелой формы онкологии.

Об этом написала в Facebook ее коллега Ирина Филипчук. Женщина до последнего не предполагала, что скоро умрет.

"Как так получилось, что Ира умерла? За 10 дней до смерти она пришла, как всегда, активная, позитивная в кабинет к главврачу и говорит: "У меня ничего не болит, но у меня плохие анализы". Хорошо, говорит врач, давайте мы Вас госпитализируем и сделаем качественную диагностику. И делают. И диагностика показывает 4 стадию онкозаболевания. Онко повсюду: голова, позвоночник, желудок. И стремительный исход", – рассказала Филипчук.

Ирина Бекешкина умерла: названа причина Politeka

"Понимала ли она, что умирает? Нет, нет, нет... Она не прощалась ни разу, ни разу не говорила: "Слушай, а вдруг я умру, то..." Врач ей сказал: "Мы сделаем операцию, удалим костер из желудка, затем химиотерапия и положительный прогноз", – добавила коллега Бекешкиной.

По ее словам, покойная каждый день ждала операции, однако ее не могли провести из-за плохих показателей крови.

"Вливали донорскую кровь. Было какое-то улучшение и снова плохой анализ. А потом была уже боль. И кололи обезболивающее. Но Ира еще смотрела почту, читала Facebook. Когда интервал между уколами стал небольшой, она "ушла". Она спала и не реагировала ни на что. А потом ушла навсегда... И Слава Богу, что она не поняла, что умирает, что она не пережила ужаса смерти. Очень больно..." – написала Филипчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагичная новость о смерти Бекешкиной появилась на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта. Коллеги покойной отметили, что ее уход стал преждевременным.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!