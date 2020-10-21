Я не приверженец "празднования" Дня каких-либо заболеваний, в том числе и Всеукраинского дня по борьбе с раком молочной железы.

И вот почему. Рак груди —проблема насущная, и недостаточно просто один раз в году вспомнить о ней. Этим вопросом необходимо заниматься с полной отдачей 24/7. Именно так работает Благотворительный фонд "Квитна" и имеет хорошие результаты.

Сегодня в Украине каждая женщина может пройти маммологические обследования в государственных клиниках и онкоцентрах бесплатно. Это стало возможным благодаря коллаборации врачей, МОЗ и общественных организаций. Проекты "Квитны" мотивировали и подтолкнули многих специалистов к реализации государственной программы обследований.

Мы помогли многим женщинам преодолеть психологический барьер относительно обследований у маммолога. По словам столичных маммологов, каждая восьмая киевлянка впервые приходит на обследование груди, увидев социальную рекламу "Квитны". Всего Фонд разместил более 30 000 информационных материалов.

Для спасения жизней тысяч больных раком груди женщин, Фонд закупил оборудование и хирургические инструменты в отделение опухолей грудной железы Национального института рака на сумму 361 550 грн. Адресно мы помогли восемнадцати подопечным.

Также мы основали Вечер чествования маммологов, поскольку ценим их вклад в выздоровление женщин с РМЖ. К сожалению, из-за всемирной пандемии COVID-19 в этом году Фонд поздравил врачей онлайн.

Но, с другой стороны, пандемия обратила наше внимание на важность защиты и поддержания жизнедеятельности онкобольных во время вспышек эпидемий. Чтобы обеспечить НИР аппаратами ИВЛ "Квитна" проводит сбор средств на ремонт 12 имеющихся в институте аппаратов и уже закупила часть необходимых запчастей.

Нам доверяют. Спонсоры сами находят Фонд и предлагают сотрудничество. Крупнейшие рекламные агентства разрабатывают социальные кампании для нас. Знаменитости осознанно принимают участие в наших проектах. Это показатель хорошей репутации Фонда, а также зрелости общества и бизнеса.

Среди ближайших наших целей – одна кнопка для благотворительности в банках, чтобы не приходилось вводить 28 цифр для перечисления 5-1000 грн.

Мы хотим, чтобы страхование здоровья стало нормой для украинцев. 8 гривен в день, потраченных на страховку, обеспечат каждой женщине полное лечение от рака груди в случае необходимости. Это мировой опыт, и нам нужно внедрить его в Украине.

Культура благотворительности – то, в чем мы видим будущее. 5-20% от зарплаты отправить на помощь тем, кто в этом нуждается – здравая привычка развитого общества.