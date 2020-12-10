Радуцкий заявил, что локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января

Карантин в Украине могут усилить до 8 января 2021 года, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 10 декабря заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Он пояснил, что сейчас медицинская система Украины может справляться с нагрузкой даже 30 тысячах заболевших в сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Никто не говорит, что это будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах… Никто не будет ждать 8 января", – сказал он, пояснив, что именно 8 января может быть пиковая нагрузка.

Также Радуцкий подчеркнул, что как раз на новогодние праздники будет рост заболеваемости, и от этого никуда не деться.

Напомним, что ранее он эффект от карантина выходного дня был бы большим, если бы во время него останавливали работу общественного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что необходимость введения усиленных карантинных мер в Украине с 8 по 24 января обусловлена прогнозами роста количества больных COVID-19. Именно в этот период ожидается пика гриппоподобных заболеваний.