Радуцкий – о мобильном госпитале для больных COVID-19: в России уже переоборудовали

Дворец спорта в Киеве оптимально подходит для развертывания мобильного госпиталя для больных коронавирусом (COVID-19).

Как заявил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в России все дворцы спорта и спортивные площадки уже переоборудованы под такие госпитали.

"Это ситуация цейтнота. Конечно, Дворец спорта хуже, чем больница, никто ж не спорит", – отметил он.

По словам Радуцкого, Дворец спорта выбран для развертывания госпиталя потому, что это единственное место в Киеве, способное справиться с нагрузкой тепловых пушек, которые включат для обогрева коронавирусных больных.

"Не каждое помещение в Киеве имеет такой запас электричества как Олимпийский стадион и Дворец спорта, ведь рядом с ними построена подстанция к Евро-2012", – рассказал нардеп.

Он добавил, что по времени развертывание госпиталя может занять три дня, но еще Минздрав должен закупить все необходимое оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что на полноценный запуск мобильного госпиталя в Киеве необходимо около 250 млн грн.