Радуцкий назвал новое условие введение локдауна в Украине
Локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.
Об этом Telegram-каналу PavlovskyNEWS заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он признал, что жесткий карантин, скорее всего, не обойдет стороной Украину.
По словам нардепа, сейчас нет точных дат введения локдауна. Они будут зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, в частности от заполняемости коек в больницах.
По информации Минздрава, сейчас есть 52 тысячи мест для больных COVID-19. За последние 8-9 дней занятыми оказались 28-29 тысяч коек.
"Если в такой норме будет, то в локдауне нет смысла. Если будем приближаться к 50 тысячам занятых коек, надо будет вводить жесткий карантин, потому что некуда будет класть людей", – уточнил Радуцкий.
Отметим, что в Украине 58% населения поддержали введение жесткого карантина (локдауна) в период новогодних праздников.
Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и что может грозить Украине.
Мы изучили прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовил две модели развития ситуации, о которых подробно можно прочитать в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский заявил, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев коронавируса (COVID-19) в сутки.
Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что локдаун введут, если ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране достигнет 20 тыс. человек, а заполняемость коек, учитывая с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.
Позднее Степанов заявил, что при существующем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки.
Ранее Радуцкий утверждал, что сигналом для усиления ограничений могут стать 20 тысяч заражений ежедневно.