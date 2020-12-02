Радуцкий назвал новое условие введение локдауна в Украине

Локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.

Об этом Telegram-каналу PavlovskyNEWS заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он признал, что жесткий карантин, скорее всего, не обойдет стороной Украину.

По словам нардепа, сейчас нет точных дат введения локдауна. Они будут зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, в частности от заполняемости коек в больницах.

По информации Минздрава, сейчас есть 52 тысячи мест для больных COVID-19. За последние 8-9 дней занятыми оказались 28-29 тысяч коек.

"Если в такой норме будет, то в локдауне нет смысла. Если будем приближаться к 50 тысячам занятых коек, надо будет вводить жесткий карантин, потому что некуда будет класть людей", – уточнил Радуцкий.

Отметим, что в Украине 58% населения поддержали введение жесткого карантина (локдауна) в период новогодних праздников.

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