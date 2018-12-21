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Радовались и молились за Епифания: еще три прихода МП поддержали единую церковь 

8.2тЧитать материал на украинском

В Винницкой области еще три прихода перешли из церкви Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины.

В частности, такой шаг сделали приход храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки, сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

Приход села Тютьки вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновским свой выбор сделал накануне объединительного Собора, а уже на Николая, 19 декабря, подтвердил решение.

"За богослужением возносились молитвы за предстоятеля ПЦУ блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Эпифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона", — говорится в сообщении.

Радовались и молились за Епифания: еще три прихода МП поддержали единую церковь 

"Православная жизнь"

В пресс-службе отметили, что радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в селе Ривец, где отец Иван Просяновский также является настоятелем.

Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в украинской церкви.

Кроме того, к поместной православной церкви присоединился приход села Коло-Михайловки, где руководит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич).

В епархии напомнили, что именно отец Дорофей вместе с митрополитом Симеоном был участником объединительного Собора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее столь же эмоционально переходу в единую православную украинскую церковь обрадовались прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице. Перед ними выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон, заявив, что теперь он служит независимой церкви, и призвав людей следовать за ним.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх Варфоломей
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сегодня общался с батюшкой церкви, что в Киевской области. На пальцах объяснил, что РПЦ уже не православная церковь, а УПЦМП уже нет, как религиозной организации. Вначале со мной спорил. Потом ступор. Наконец начинает дохотчиво доходить, что ватоправославие это секта и надо с нее бежать. Так что скоро и в Киевской области, тоже приходы начнут бежать из ватоправославия. В течении месяца точно будет 1-2, может больше.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Poroshenko Petro, одни из предков кацапни это хазары, которых Киевский князь Святослав ебалом в багно регулярно макал, отсюда твоего кацапстана-мокшандия...
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Poroshenko Petro, Верно, к Руси род Рюриковичей отношение имеет только как наемные управители, которые впоследствии захватили власть. То есть узурпаторы.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Poroshenko Petro, такие же параллельные как Род Рюриковичей и слово росияне росийской федерации...будем еще параллели проводить?
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
процесс идет, а после 6-го января пойдет полным ходом! ну а кацапне остается только скрепно и тоскливо выть в болотах мокшандии...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ohremenko Andrey, уже и в Киевской области скоро побегут из ватоправославного гавна.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ohremenko Andrey, Одни из предков Украинцев это Тюрки, от них и взялись кстати шаровары, так как их нет ни одного славянского народа. Поэтому ни чего страшного, что украинцев тянет в сторону Стамбульского патриарха
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