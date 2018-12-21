Радовались и молились за Епифания: еще три прихода МП поддержали единую церковь 

В Винницкой области еще три прихода перешли из церкви Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины.

В частности, такой шаг сделали приход храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки, сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

Приход села Тютьки вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновским свой выбор сделал накануне объединительного Собора, а уже на Николая, 19 декабря, подтвердил решение.

"За богослужением возносились молитвы за предстоятеля ПЦУ блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Эпифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона", — говорится в сообщении.

"Православная жизнь"

В пресс-службе отметили, что радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в селе Ривец, где отец Иван Просяновский также является настоятелем.

Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в украинской церкви.

Кроме того, к поместной православной церкви присоединился приход села Коло-Михайловки, где руководит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич).

В епархии напомнили, что именно отец Дорофей вместе с митрополитом Симеоном был участником объединительного Собора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее столь же эмоционально переходу в единую православную украинскую церковь обрадовались прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице. Перед ними выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон, заявив, что теперь он служит независимой церкви, и призвав людей следовать за ним.