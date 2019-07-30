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Радиоактивный песок на детских площадках: в Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы

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Оккупанты в аннексированном Крыму вывезли тонны радиоактивного песка с могильника ядовитых промышленных отходов у побережья Керчи на стройки, в том числе и детских площадок.

О масштабах катастрофы сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ролик датирован еще 2016 годом, однако теперь, по словам, блогера ситуация значительно ухудшилась. "Песок радиоактивен. Где он,в каких песочницах? Нижне-Чурбашское хвостохранилище. Сегодня уже исчезло свыше 100 м дамбы шириной 30 метров и такой же высоты", – написала она.

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В Крыму вывозят на стройку радиоактивный песок

В Крыму вывозят на стройку радиоактивный песок

Скриншот из видео

Отмечается, что песок с дамбы, которую превратили в карьер, вывозят "КамАЗами". Тонна такого материала стоит от 1 200 до 1 500 рублей.

"Сейчас все намного хуже", – подтвердил в комментариях блогер КРЫМский бандеровец.

Радиоактивный песок на детских площадках: в Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты занялись нелегальной промышленной добычей песка на территории ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" на территории Раздольненского.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Крым
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а с какого перепугу отходы обогатительной фабрики стали радиоактивными?! роксоланатудей приврала что бы жути нагнать? ну или просто врет, потому что дышит.
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