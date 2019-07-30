Радиоактивный песок на детских площадках: в Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы

Оккупанты в аннексированном Крыму вывезли тонны радиоактивного песка с могильника ядовитых промышленных отходов у побережья Керчи на стройки, в том числе и детских площадок.

О масштабах катастрофы сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ролик датирован еще 2016 годом, однако теперь, по словам, блогера ситуация значительно ухудшилась. "Песок радиоактивен. Где он,в каких песочницах? Нижне-Чурбашское хвостохранилище. Сегодня уже исчезло свыше 100 м дамбы шириной 30 метров и такой же высоты", – написала она.

В Крыму вывозят на стройку радиоактивный песок Скриншот из видео

Отмечается, что песок с дамбы, которую превратили в карьер, вывозят "КамАЗами". Тонна такого материала стоит от 1 200 до 1 500 рублей.

"Сейчас все намного хуже", – подтвердил в комментариях блогер КРЫМский бандеровец.

Керчь

Посмотрите на эту катастрофу

Песок радиоактивен

Где он,в каких песочницах?

Нижне-Чурбашское хвостохранилище

Сегодня уже исчезло свыше 100 м дамбы шириной 30 метров и такой же высоты. Песок отсюда вывозят "КамАЗами". Тонна стоит от 1 200 до 1 500 рубhttps://t.co/iA0bhRDf1V — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты занялись нелегальной промышленной добычей песка на территории ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" на территории Раздольненского.

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