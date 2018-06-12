"Чернобыльское молоко": в Украине развенчали заявление западных СМИ

Исследование западных ученых о том, что радиоактивность украинского молока превышает норму в пять раз не соответствует действительности.

К такому выводу пришел руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

На своей странице в Facebook он пояснил, почему статья с результатами исследования, опубликованная 8 июня изданием Independent, не совсем корректно отображает ситуацию в действительности.

Лапа отметил, что, хотя, в заголовке идет речь о превышении нормы зараженности в пять раз всего молока в Украине, по факту речь идет лишь о нескольких "критических населенных пунктах" в Ривненской области.

"Разбираемся дальше. В Украине гигиенические нормативы по радионуклидам утвержденные приказом Минздрава №256 от 03.05.2006. Возьмите для примера норматив по цезию-137. Действительно для сырого молока и ряда молочной продукции он установлен на уровне 100 Бк/кг, для масла и сыров 200, для сухого молока – 500", - пояснил он.

При этом Лапа наводил пример регулирования уровня радиации в европейском законодательстве.

"Регламент ЕС 2016/52. Допустимое заражения молочных продуктов радионуклидами цезиевой группы - 1000 Бк/кг. Там не только 137 цезий, но в случае с Украиной именно он является основным фактором риска. Итак, что имеем в остатке. В худших пробах по молоку в наиболее пораженных населенных пунктах (а не регионах!) содержание радионуклидов в молоке в два раза меньше, чем допустимые нормы в ЕС", - резюмировал глава Госпотребслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в опубликованной статье, которую распространили украинские СМИ, было указано, что в некоторых регионах Украины уровень радиоактивности молока превышает норму в пять раз.