Радикалы пригрозили УПЦ МП новым "ударом"

Организация С14 намерена проводить тематические акции с тем, чтобы донести до граждан Украины информацию об истинной сути и роли Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине.

Подобная акция намечена на 20-21 апреля, - рассказал "Обозревателю" координатор С14 News Сергей Мазур.

В контексте обращения Верховной Рады Украины к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении украинской православной церкви статуса автокефальной, он заявил: "Мы, собственно, всегда боролись за то, чтобы в Украине была единая православная церковь, не причастная к Московскому патриархату".

Говоря о реакции С14 на возможное противодействие такому решению со стороны УПЦ МП, Мазур заверил: организация намерена продолжить работу над информированием граждан Украины и, в частности, верующих УПЦ МП о сути этой структуры. "Мы уже провели немало акций, благодаря которым люди узнали, что у Паши-Мерседеса (настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. – Ред.) есть очень большое богатство, что он живет совсем не так, как миряне, а также о том, что в лавре очень много сепаратистов", - напомнил он. "Но очень много людей до сих пор не знают всей правды про Московский патриархат", - добавил координатор.

По его словам, на 20-21 апреля С14 планируют новую акцию. На этот раз целью организации будет новая церковь УПЦ МП, построенная на месте Десятиной церкви в центре Киева. "Мы установим табличку с историей этого "МАФа", который захватил территорию и не имеет никакого отношения к истории Десятинки, мы расскажем о решениях киевской власти, о нарушении законодательства Украины", - пообещал Мазур.

Церковь УПЦ МП вблизи Десятинной церкви в Киеве e-news.su

Как писал "Обозреватель", 19 апреля Верховная Рада Украины поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. За соответствующий проект постановления проголосовали 268 народных депутатов.