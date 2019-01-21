"Поможем обрести независимость": в Правом секторе рассказали, как готовы воевать за Беларусь

Если между Минском и Москвой начнется военное противостояние, украинская организация "Правый сектор" отправит на помощь Беларуси резервные сотни, отдельные штурмовые и тактические группы.

Комментируя готовность НОД "Правый сектор" поддержать президента Беларуси Александра Лукашенко в случае военного противостояния с Россией, пресс-секретарь организации Артем Скоропадский объяснил OBOZREVATEL, что они не собираются поддерживать конкретно белорусского президента, а скорее оказать помощь соседней стране обрести независимость.

"Мы не поддерживаем его некоторые высказывания про войну на Донбассе. Мы поддерживаем его, как субъект политики, что есть государство, которое находится рядом с нами, которое нам все-таки близко, где есть оппозиция. У нас много белорусов воюет на Донбассе в составе ДУК "Правый сектор". И если Лукашенко все-таки решит отойти от Российской империи, выйти из этого Союзного государства, то тогда, ради блага Беларуси, ради развала нынешней Российской империи и ради пользы Украине, мы безусловно готовы его поддержать, или кого-то другого, кто может стать там президентом", – говорит Скоропадский.

"Тут вопрос не в Лукашенко, он, конечно, много нагрешил, он не является белорусским националистом, он не является нашим союзником, но он является государственником. И если он решит отвести Беларусь подальше от Москвы, то все старые грехи ему можно, если не простить, но по крайней мере стать временными союзниками, чтобы распалась империя, чтобы Беларусь обрела независимость, и тогда, возможно, что и сам Лукашенко уйдет, а его пост займет белорусский националист", – добавил он.

Александр Лукашенко

Несмотря на столько громкое заявление "Правого сектора", как сказал пресс-секретарь организации, ответа с белорусской стороны пока не поступало. Вместе с тем, самостоятельно украинское националистическое движение встревать в конфликт в Беларуси не будет.

"Если объективно говорить, то у нас просто сил не хватит. Я не буду преувеличивать и рассказывать, что мы супер космическая армия, и что мы сможем глобально повлиять на ситуацию в Беларуси. Мы заявили свою позицию – нужна помощь? Пожалуйста, у нас есть военный опыт, у нас есть ДУК, который воюет на фронте, есть запасные резервные сотни, и отдельные штурмовые и тактические группы. Если это все понадобится, мы готовы", – сказал он.

Скоропадский добавил, что предоставление военной помощи Беларуси никак не повлияет на количество украинских добровольцев в Донбассе.

"Правый сектор" facebook.com/partyrightsector

"Да, думаю хватит, у нас в каждой области Украины есть резервная сотня, соответственно, их больше 20-ти. Они не находятся на фронте, но они готовы в любую минуту поехать либо туда, либо в Беларусь, либо куда им прикажет руководство организации. Какой-то вклад мы безусловно сможем сделать", – считает пресс-секретарь "ПС".

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции Беларуси и РФ.

30 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с Новым годом, заявив, что союз двух народов состоялся.

31 декабря во время новогоднего обращения Лукашенко проигнорировал тему тесной интеграции с Россией и призвал граждан "укреплять свою государственность".

В комментарии OBOZREVATEL волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай заявил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель создать новое Союзное государство до 2024 года. Кроме Беларуси, в него должны войти Южная Осетия и ОРДЛО.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!