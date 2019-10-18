Раде предложили создать реестр секса: о чем речь

В комитет Верховной Рады Украины по правам человека поступило письменное предложение о создании государственного (добровольного) реестра лиц, которые начали половую жизнь.

Автором инициативы стал адвокат Андрей Хилько. На своей странице в Facebook он сообщил, что целью создания соответствующей базы является "побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни".

"Способ — мобильное приложение, которое предусматривает добровольную регистрацию "начала отношений", с внесением исключительно ФИО, даты рождения, действующего мобильного контакта. Пара активируется, когда оба партнеры подтверждают смс кодами свою регистрацию, которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", — говорится в предложении.

Раде предложили создать реестр секса 24 канал

Хилько предлагает таким образом выявлять тех, кто регистрируются с новыми партнерами, образуя новые пары, преследуя цели исключительно сексуального удовлетворения, или тех, кто имеет венерические заболевания и сознательно их передают другим.

"Для этого в онлайн приложении будет предусмотрена невозможность регистрации пары если партнер уже зарегистрирован или есть сообщения от предыдущих партнеров о тяжелых половых заболеваниях, которые неизлечимы, или если в отношении партнера происходит следствие по изнасилованию", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина оскандалилась интимной смс-перепиской в стенах Рады.

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