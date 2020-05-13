Рада запретила Нацгвардии проводить обыски и задержания украинцев

Верховная Рада отклонила законопроект №3105 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины".
На заседании парламента в среду, 13 мая, проект закона поддержали лишь 179 нардепов. Также не хватило голосов на то, чтобы направить документ на доработку и повторное первое чтение.
Необходимость принятия закона пояснили "развитием возможностей Нацгвардии для обеспечения общественной безопасности".
Законопроект предусматривал, что сотрудникам Нацгвардии позволят проводить административное задержание при совершении мелкого хулиганства, нарушении порядка и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершении злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского и т.д.
Также им хотели разрешить проводить личный досмотр, досмотр вещей, изымать запрещенные предметы и символику.
Иллюстрация
ukrinform
Как писал OBOZREVATEL, накануне Рада приняла законопроект, который позволит скрывать имущество за счет исключения из деклараций ведомостей о детях, которые проживают отдельно.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!