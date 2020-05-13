Рада запретила Нацгвардии проводить обыски и задержания украинцев

Верховная Рада отклонила законопроект №3105 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины".

На заседании парламента в среду, 13 мая, проект закона поддержали лишь 179 нардепов. Также не хватило голосов на то, чтобы направить документ на доработку и повторное первое чтение.

Необходимость принятия закона пояснили "развитием возможностей Нацгвардии для обеспечения общественной безопасности".

Законопроект предусматривал, что сотрудникам Нацгвардии позволят проводить административное задержание при совершении мелкого хулиганства, нарушении порядка и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершении злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского и т.д.

Также им хотели разрешить проводить личный досмотр, досмотр вещей, изымать запрещенные предметы и символику.

Иллюстрация ukrinform

Как писал OBOZREVATEL, накануне Рада приняла законопроект, который позволит скрывать имущество за счет исключения из деклараций ведомостей о детях, которые проживают отдельно.

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