Зеленский сказал, кто будет окончательно решать вопрос о пожизненном сроке для коррупционеров

Вопрос пожизненного срока заключения для коррупционеров может быть рассмотрен Верховной Радой, если эту инициативу поддержат украинцы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалам, пишет "Сегодня".

На вопрос журналистки, почему бы вместо того, чтобы спрашивать украинцев, просто не принять соответствующий закон, глава государства ответил: "Для меня важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной кампании".

"Я хочу почувствовать народ. Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, я пойму ответ народа и я буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", – уточнил он.

При этом президент не уверен, что Рада поддержит введение пожизненного заключения для коррупционеров.

Также Зеленский сказал, что не видит ничего плохого в том, чтобы провести своеобразный экзитпол во время голосования на местных выборах вместо обычного социологического опроса.

Как сообщил OBOZREVATEL, 63% украинцев считают законной идею президента Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов, 23% имеют противоположное мнение. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".