Рада продлила спецстатус Донбасса: украинцы рассказали, что это означает

В Украине в последнее время не утихают споры по поводу особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как они относятся к тому, что Верховная Рада продлила спецстатус Донбасса. В опросе участвовали 4376 человек.

Так, 30% респондентов лояльны к этому вопросу. Они считают, что подобное решение было необходимо, чтобы Запад "спал спокойно".

Столько же человек уверены, что у правительства все равно не было достойной альтернативы.

Еще 29% опрошенных возмутились решению народный депутатов и президента. Они заявили, что закон об "особом статусе" навязала Россия, а Украина пошла на поводу.

И всего 11% поддержали такое решение. Они уверены, что таким образом приближается мир на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за продление "особого статуса" Донбасса до 31 декабря 2019 года проголосовали 245 народных депутата. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий проект.