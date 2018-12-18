Рада приняла жесткий закон о травле детей в школах: кого и как будут наказывать

Верховная Рада во вторник, 18 декабря, приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)".

За законопроект № 8584 проголосовали 228 народных депутатов. В документе было определено понятие буллинг, пути противодействия этому явлению и защиты прав детей, а также других лиц, которые работают в учебном заведении.

Так, буллингом называется психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был нанесен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

буллинг www.kalyakimalyaki.ru

Влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов. Если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения штрафа, то новое наказание составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов. Также предусмотрено наказание для родителей за совершение буллинга детьми до 16 лет: от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Законом предусмотрено, что несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции о случаях буллинга влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением до 20% заработка.

18 грудня #Рада8 прийняла #ЗП8584 про внесення змін до деяких ЗУ щодо протидії булінгу, яким визначено поняття булінгу, шляхи протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а також інших осіб, які працюють у закладі освіти

Картка #ЗП8584 👉 https://t.co/FtvU49INF5 pic.twitter.com/eDba8ETlSt — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 18 декабря 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в киевской школе №309 разгорелся скандал из-за травли двух учеников шестого класса. Родители мальчиков убеждены, что это связано с их протестами против поборов родительского комитета и классной руководительницы.

Накануне скандал из-за травли ребенка учительницей разгорелся также в столичной школе №287. По словам родителей, педагог на протяжение года обижает одного из учеников.