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24 марта • обновлено в 11:20
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Рада передала больницам Киева 25 авто

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Все главы комитетов Верховной Рады Украины отказались от своих авто, передав их на нужды медицинских служб Киева в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии журналистам (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем, что им они нужнее. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить глав комитетов. Все они отказались от своих авто. Все передали машины на нужды медиков. Мы сначала передали 4 авто. Но стало понятно, что ситуация в Киеве сложнее из-за отмены общественного транспорта. Мы передали, чтобы в первую очередь сохранить медиков", – поделился он.

Рада передала 25 авто больницам Киева

Рада передала 25 авто больницам Киева

Пресс-служба ВРУ

Также Разумков поблагодарил аппарату ВРУ и гаражу, которые оказались на первой линии борьбы и сравнил события с 2014 годом, когда Россия развернула в нашей стране свои войска.

"Мы готовы передать автотранспорт медикам, но была проблема с топливом. Две компании UPG и KLO откликнулись и предоставили 25 тысяч литров. Пока этого хватит, но будем надеяться, что эпидемия пойдет на спад", – добавил он. Разумков также закупил 5800 литров топлива для указанных авто.

Отмечается, что 25 авто передали медучреждениям, которые приспособлены для лечения больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возникли новые проблемы со спецтранспортом.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А своих водителей, многочисленных помощников и секретуток передали тоже?
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