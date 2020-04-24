Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №2809, которым отменяются штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании парламента в пятницу, 24 апреля. Его поддержали 302 нардепа. В частности, документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Итоги голосования Скриншот видео

"Целью принятия акта является устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечение привлечения к реальной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения", – сказано в пояснительной записке к документу.

Парламентарии отметили, что, согласно статье 27 КУоАП, применение штрафных баллов предшествует применению административного взыскания в виде штрафа.

Однако ситуация, при которой лицо не несет ответственности за неоднократные нарушения законодательства в сфере ПДД не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям.

Водитель Drive2

"Это прямо противоречит положениям статьи 23 КУоАП, согласно которой административное взыскание применяется, в частности, с целью предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами", – подчеркнули нардепы.

Поэтому проектом акта было предложено исключить из КУоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Это касается пункта 21 части первой статьи 24, части второй статьи 27, статьи 271, а также абзацев вторых части первой и второй статьи 122 КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен. Согласно правилам дорожного движения, запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет и рост которых не превышает 145 см без специальных удерживающих устройств.