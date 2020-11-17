Рада провалила отмену карантина выходного дня
В Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.
За документ №4381 "О решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий" проголосовали лишь 149 нардепов.
Поддержали постановление 34 нардепа из "Слуги народа", ОПЗЖ – 20, "Европейская солидарность" – 20, "Батьківщина" – 19, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 19, "Довіра" – 17, позафракційні – 6. Все девять проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся – члены фракции "Слуга народа".
Добавим, что согласно постановлению, в Украине предлагали разрешить работу кафе, ресторанов и других заведений питания. Также разрешалась работа ТРЦ, развлекательных и культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня.
По всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.
Только за первый день нового карантина, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня.
Позже Шмыгаль провел онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил внедрение карантина выходного дня и пообещал бизнесу поддержку во время вынужденного простоя.
При этом в Кабмине открыто заговорили о продлении карантина выходного дня.