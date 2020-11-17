Рада провалила отмену карантина выходного дня

В Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.

За документ №4381 "О решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий" проголосовали лишь 149 нардепов.

Поддержали постановление 34 нардепа из "Слуги народа", ОПЗЖ – 20, "Европейская солидарность" – 20, "Батьківщина" – 19, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 19, "Довіра" – 17, позафракційні – 6. Все девять проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся – члены фракции "Слуга народа".

Добавим, что согласно постановлению, в Украине предлагали разрешить работу кафе, ресторанов и других заведений питания. Также разрешалась работа ТРЦ, развлекательных и культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров.

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