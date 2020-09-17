В четверг, 17 сентября, Верховная Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора в Украине.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц" №3103, за который проголосовали 317 парламентариев.

В тексте закона сказано, что от туристического сбора освобождаются внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки).

При этом информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет переселенца, как адрес фактического места их проживания/пребывания.

Отметим, что согласно ст. 268 Налогового кодекса, турсбор устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. Теперь переселенцы будут освобождены от уплаты такого сбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры-переселенцы, чтобы получать пенсии, должны проходить обязательную физическую идентификацию в "Ощадбанке".