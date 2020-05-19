Рада окончательно одобрила закон об иновещании

Верховная Рада Украины проголосовала в целом за закон №2521, который регулирует деятельность иновещания и, в частности, телеканала для оккупированных территорий "Дом".

Решение было принято во время пленарного заседания парламента 19 мая. Документ поддержал 231 нардеп (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Итоги голосования Скриншот видео

"Принятие этого законопроекта позволит устранить факторы, которые негативно влияют на развитие системы иновещания Украины. Украинская аудитория, которая находится на временно оккупированных территориях Украины, в районах, граничащих с временно оккупированной территорией, в приграничных районах, граничащих с территорией государства-агрессора, будет иметь более широкие возможности для получения объективной, полной, своевременной и объективной информации об общественно значимых событиях в Украине и мире", – сказано в пояснительной записке к нему.

Законом предусмотрено, что программы Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПИУ) будут производиться на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и необходимости использования того или иного языка для достижения цели деятельности формации.

Также отмечается, что МПИУ осуществляет свою деятельность путем создания и распространения информационного продукта каналами спутникового, эфирного наземного аналогового и цифрового вещания, вещания в кабельных сетях, в сети интернет.

Итоги голосования Скриншот видео

Иновещание delo.ua

Авторы закона подчеркнули, что эфирное наземное аналоговое и цифровое вещание и вещание в кабельных сетях осуществляются исключительно за пределами Украины, кроме случаев вещания на:

временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

Автономной Республики Крым и города Севастополя;

вещания в районах Украины, граничащих с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя;

вещания в приграничных районах Украины, граничащих с территорией государства-агрессора или территориями других государств, из которых распространяются программы государства-агрессора путем наземного эфирного и/или цифрового вещания.

Напомним, что вещание на временно оккупированных территориях будет осуществляться через новосозданный канал "Дом".

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