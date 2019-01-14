РПЦ напугана: раскрыты детали закона о патриархатах в Украине

Патриарх Русской православной церкви Кирилл очень опасается принятия Верховной Радой Украины законопроекта, который юридически урегулирует переход церковных общин из одного патриархата в другой.

Об этом рассказал в эфире ObozTV религиовед Дмитрий Горевой, комментируя заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о необходимости принятия такого закона.

"Я так понимаю, что спикер парламента имел в виду законопроект №4128 авторства народного депутата Еленского. Там прописывается процедура механизма перехода. Дело в том, что государство уважает право каждого отдельного прихода подчиняться любому центру и в то же время менять это подчинение", – отметил религиовед.

По словам эксперта, у каждой общины есть такое право на свободную смену подчиненности, но процедуры, по которой это изменение можно бы было осуществить, нет.

"Этот законопроект уже три года как в парламенте зарегистрирован, он прошел комитет, был несколько раз включен в повестку дня. Он прописывает, как это должно происходить. Там нет принуждений или запретов, он наоборот очень широкий, дает преимущество тому, что написано в уставах самих религиозных организаций. Как в уставе каждого прихода записано, как они могут вносить изменения в свой основоположный документ, так оно и должно происходить", – объяснил он.

"В Московском патриархате понимают, что этот законопроект очень действенный и дает самим общинам право решать, к какому центру принадлежать. В Московском патриархате не согласны с этим, они считают, что у общин нет права решать свою судьбу, а только церковные иерархи могут решать судьбу прихожан. То есть они их рассматривают как крепостных у епископов-феодалов", – подчеркнул Горевой.

Он напомнил, то патриарх Кирилл особенно активно выступал против этого законопроекта – обращался в ООН, во Всемирный совет церквей и даже к лидерам стран нормандской четверки.

"В его обращении читался шантаж – если украинским парламентом будет принят данный законопроект, то это существенно повлияет на ситуацию с безопасностью на Донбассе и соблюдением минских соглашений. В который раз патриарх Кирилл доказал, что церковь в России не отделена от государства", – заключил эксперт.

Патриарх Кирилл ruspekh.ru

Как сообщал ObozTV, ранее священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Андрей Гуль рассказал, как после создания поместной православной церкви в Украине будет решаться вопрос перехода приходов Московского патриархата в новую юрисдикцию.

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