Рада готовит новый закон о медиа: что изменится для СМИ в Украине

В комитет Верховной Рады 1 июля планируется внести новый законопроект о медиа в Украине, который ранее был раскритикован представителями СМИ.

Новый документ представлен с поправками и изменениями включает 10 разделов и 126 статей, передает "Детектор Медиа". Анализ текста предполагаемого проекта закона показал, что СМИ в Украине ждет ряд изменений.

Нацсовет

Надзором над медиа в Украине будет заниматься Национальный совет по телерадиовещанию, которому расширили полномочия. Так, Нацсовет сможет обращаться к собственникам платформ общего доступа к информации (в том числе иностранным) с требованием ограничить доступ к пользовательской информации, которую распространяют медиа, к которым были применены санкции.

Согласно тексту законопроекта, регулятор также сможет обращаться к собственникам поисковых систем (например, Google) с требованием исключения или блокирования в результатах поиска или каталогах информации, которая подпала под санкции в Украине.

Медиа

Законопроект предусматривает понятие онлайн-медиа, то есть медиа, которое регулярно распространяет информацию в текстовой, аудио, визуальной или другой форме в электронном виде с помощью сети интернет на собственном сайте или странице на платформе общего доступа к информации.

Также для медиа не нужна будет обязательная регистрация в Украине. При этом статус медиа могут получить соцсети и стриминговые сервисы, называемые "провайдерами публичного доступа".

Новости и детский контент

Локальных провайдеров обяжут обеспечивать минимум два выпуска региональных новостей. Общий поток информации должен быть не меньше 15%. Выпуски должны выходить в между 7-00 и 10-00 часов утра и между 19-00 и 22-00 часов вечера.

Отмечается, что такие соцсети как, YouTube, Facebook, Instagram, Dropbox, а также другие веб-сайты и файлообменники станут "провайдерами публичного доступа" и получат новые обязанности. Данные сайты обяжут уберегать детей от информации, которая может нанести вред их физическому или психическому здоровью. Должен быть появиться родительский контроль, а личные данные детей с сайтов будет запрещено использовать в коммерческих целях.

Для опровержения информации, обнародованной в СМИ, недовольный фигурант статьи или сюжета должен подать заявление в течение 14 дней с момента выхода материала.

Интервью

Согласно тексту, чиновники и депутаты не могут требовать согласовывать интервью, а также запрещать их публикацию

Украиноязычный контент

Новый текст законопроекта предусматривает, что 90% контента общенациональных телеканалов с 7 до 22 часов должно быть на украинском языке. Для региональных телеканалов норма будет 80%.

На радио 35% песен должны быть на украинском языке. Для тех, чья лицензия позволяет транслировать 60% песен на официальных языках ЕС, доля украиноязычного контента должна составлять не менее 25%.

Все фильмы и телепередачи (кроме детских программ и мультиков), созданные до 1 августа 1991 года, должны транслироваться с субтитрами на украинском языке. Фильмы, созданные в СССР с русскоязычным дубляжом, должны быть озвучены на украинском.

Реклама ("джинса")

Согласно тексту законопроекта проплаченные публикации должны маркироваться плашками "Реклама", "На правах рекламы" и "На правах спонсорства". То есть, СМИ больше не смогут маркировать рекламу плашками PR, "Партнерский проект", "Новости компаний" и прочее.

Домены

В новом тексте законопроекта сайты с доменом UA и УКР могут считаться СМИ, только если они сами себя так заявляют. В старом проекте все сайты с такими доменами приравнивались к медиа.

Однако, если на сайте онлайн-игр в чат встроить телетрансляцию, она превращает ресурс в СМИ.

Конечные бенефициары

Новый законопроект указывает, что медиа должны указывать реальных собственников и управляющих СМИ. Отмечается, что для одного собственника предусмотрены ограничения. Так, юр- или физлицу будет запрещено контролировать более 35% от общего объема медиарынка ТВ и радио. Также запрещается кому-либо контролировать более 5% общего количества зарегистрированных печатных медиа.

Запреты

В тексте проекта закона указано, что СМИ будет запрещено распространять информацию, которая оправдывает или пропагандирует терроризм и войну, запрещено распространение материалов, которые призывают к нарушению территориальной целостности Украины или насильственному захвату.

Под запрет попадут высказывания, разжигающие вражду или ненависть по национальному, расовому или религиозному признаку.

Также медиа будет запрещено распространять порнографию с участием детей, пропагандировать употребление наркотиков, жестокое обращение с животными и советы по изготовлению, приобретению или использованию взрывчатки.

Будет запрещено опубликовывать материалы, которые отрицают или оправдывают коммунизм или нацизм, кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры.

Кроме того, медиа не должны публиковать материалы, которые унижают государственный язык.

Санкции

За нарушения закона о медиа будут применяться штрафы, вплоть до отмены регистрации медиа или отзыв лицензии. Например, для теле-и радиокомпаний за нарушения применяется штраф в размере 5-25% размера лицензионного сбора для лицензиата или от 1 до 75 размеров минимальной заработной платы для других субъектов.

Для печатных и онлайн-медиа штраф меньше – от 1 до 15 минималок по состоянию на день нарушения. За второе значительное нарушение (в т.ч. нарушение закона о рекламе, политагитация без маркировки, порнографический контент) накладывается двукратный штраф, а после третьего такого нарушения онлайн-сми могут отменить регистрацию или запретить его распространение в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая в Верховной Раде решили отправить на доработку основной законопроект о медиа.