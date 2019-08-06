Рада должна сохранить комитет по вопросам семьи – Палатный

В новой Верховной Раде необходимо сохранить отдельный комитет, который бы занимался вопросами семьи, молодежи, спорта и туризма. Об этом заявил нардеп Артур Палатный, возглавляющий Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

В СМИ появилась информация, что в новом парламенте большую часть комитетов, занимавшихся гуманитарными вопросами, объединят в один большой гуманитарный и информационный комитет.

"Ни в коем случае нельзя объединять все гуманитарные вопросы в один комитет. Владимир Зеленский как новый президент должен отстаивать ценности семьи, права молодежи и спортсменов, поддерживать сферу туризма. Если все это смешать с другими направлениями в один большой комитет, то у новых парламентариев на решение вопросов, которыми раньше занимался Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, просто не хватит времени", – сказал Артур Палатный.

При этом спортивная и молодежная общественность опасается, что ликвидация профильного Комитета в Раде может поставить под угрозу срыва подготовку наших спортсменов к Олимпийским играм-2020.

"Сегодня визитной карточкой Украины на международной арене являются не старые или новые политики, а именно спортсмены. Они – наше главное достояние", – сказал Артур Палатный.

Он добавил, что это позиция всей молодежной и спортивной общественности.

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