Рада дала рекомендации, как вести себя на избирательных участках
Верховная Рада Украины призвала граждан в день местных выборов, 25 октября, не забывать о мерах безопасности во время пандемии коронавируса COVID-19.
Свое обращение с перечнем правил поведения на избирательных участках парламент обнародовал на официальной странице в Facebook, напомнив, что отдать свои голоса украинцы могут с 08:00 до 20:00.
В частности, Верховная Рада напомнила, что все избиратели должны придерживаться таких противоэпидемических мер:
взять с собой собственную ручку;
перед входом и выходом с участка обработать руки антисептиком;
находиться в помещении участка только в маске;
держать дистанцию не менее 1,5 метра.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее министр здравоохранения Максим Степанов озвучил правила поведения избирателей и членов комиссий на участках.
Кроме того, в Минздраве предупредили, что для недопущения распространения COVID-19 во время местных выборов в Украине 25 октября избирателей с признаками ОРЗ и температурой, выше 37,2, не будут пускать на участки.
Напомним, активисты общественного движения "ЧЕСТНО" опубликовали памятку о том, как проголосовать на местных выборах с минимальным риском заразиться COVID-19.