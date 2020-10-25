Рада дала рекомендации, как вести себя на избирательных участках

Верховная Рада Украины призвала граждан в день местных выборов, 25 октября, не забывать о мерах безопасности во время пандемии коронавируса COVID-19.

Свое обращение с перечнем правил поведения на избирательных участках парламент обнародовал на официальной странице в Facebook, напомнив, что отдать свои голоса украинцы могут с 08:00 до 20:00.

В частности, Верховная Рада напомнила, что все избиратели должны придерживаться таких противоэпидемических мер:

взять с собой собственную ручку;

перед входом и выходом с участка обработать руки антисептиком;

находиться в помещении участка только в маске;

держать дистанцию не менее 1,5 метра.

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