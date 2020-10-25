Рада дала рекомендации, как вести себя на избирательных участках

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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  • Избирателям напомнили об обязательности наличия защитных средств

  • Также озвучено три шага, которые минимизируют риск заражения во время голосования

Верховная Рада напомнила правила безопасности на выборах

Верховная Рада Украины призвала граждан в день местных выборов, 25 октября, не забывать о мерах безопасности во время пандемии коронавируса COVID-19.

Свое обращение с перечнем правил поведения на избирательных участках парламент обнародовал на официальной странице в Facebook, напомнив, что отдать свои голоса украинцы могут с 08:00 до 20:00.

В частности, Верховная Рада напомнила, что все избиратели должны придерживаться таких противоэпидемических мер:

  • взять с собой собственную ручку;

  • перед входом и выходом с участка обработать руки антисептиком;

  • находиться в помещении участка только в маске;

  • держать дистанцию не менее 1,5 метра.

местные выборы

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