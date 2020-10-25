Рада дала рекомендации, как вести себя на избирательных участках
Избирателям напомнили об обязательности наличия защитных средств
Также озвучено три шага, которые минимизируют риск заражения во время голосования
Верховная Рада Украины призвала граждан в день местных выборов, 25 октября, не забывать о мерах безопасности во время пандемии коронавируса COVID-19.
Свое обращение с перечнем правил поведения на избирательных участках парламент обнародовал на официальной странице в Facebook, напомнив, что отдать свои голоса украинцы могут с 08:00 до 20:00.
В частности, Верховная Рада напомнила, что все избиратели должны придерживаться таких противоэпидемических мер:
взять с собой собственную ручку;
перед входом и выходом с участка обработать руки антисептиком;
находиться в помещении участка только в маске;
держать дистанцию не менее 1,5 метра.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее министр здравоохранения Максим Степанов озвучил правила поведения избирателей и членов комиссий на участках.
Кроме того, в Минздраве предупредили, что для недопущения распространения COVID-19 во время местных выборов в Украине 25 октября избирателей с признаками ОРЗ и температурой, выше 37,2, не будут пускать на участки.
Напомним, активисты общественного движения "ЧЕСТНО" опубликовали памятку о том, как проголосовать на местных выборах с минимальным риском заразиться COVID-19.