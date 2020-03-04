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4 марта • обновлено в 21:59
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Рада дала добро на допуск в Украину иностранных солдат

1.6т
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Верховная Рада разрешила президенту Владимиру Зеленскому допустить иностранные подразделения вооруженных сил на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

За законопроект №3003 во втором чтении и в целом проголосовали 289 нардепов.

Иностранные армии в Украине: Рада дала добро ряду государств

В документе говорится о том, что иностранные вооруженные силы будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020".

Учения "Репид Трайдент - 2019"

Учения "Репид Трайдент - 2019"

mil.gov.ua

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в учениях "Репид Трайдент - 2019" приняли участие более 3 тысяч украинских военнослужащих, а также примерно 500 военнослужащих из 13 стран-участниц НАТО – США, Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Дании, Турции и Великобритании.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный колониальный режим.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Красноармеец Киевский, на пукина за поребриком жалуйся
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