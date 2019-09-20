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20 сентября • обновлено в 12:20
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"Рабы и сало": в России опозорились фейком об Украине

2.7т Читать материал на украинском

Российские пропагандистские паблики в социальных сетях опубликовали очередной фейк об Украине.

Так, в Twitter выложили пост о том, что якобы задержанные Россией северокорейские браконьеры просят убежища в Украине.

"Арестованные северокорейские браконьеры, ранее напавшие на российских морских пограничников, запросили политического убежища в Украине. Дома их ждет расстрел, в Украине – зачисление в ВМФ на контрактные должности", – сказано в фейке.

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Отметим, что пользователи сети смеялись над этим вымыслом.

"А также женщины, рабы с "республики" и сало", "И баркас их примут в нашу флотилию", "В связи с этим, в штатное расписание должностей ВМСУ введена должность мичман-ка*апойоп", – писали под фейком.

"Рабы и сало": в России опозорились фейком об Украине

Скришот

"Рабы и сало": в России опозорились фейком об Украине

Скришот

Напомним, что в российских водах Японского моря браконьеры из Северной Кореи с оружием напали на сотрудников пограничной службы РФ. Три человека получили ранения.Атака на пограничников произошла в тот момент, когда те пытались задержать экипаж шхуны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина развенчала громкий фейк России о Донбассе.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
фейки пропаганда
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Макарский Александр
Макарский Александр
Строили ракеты и вертолетоносцы а теперь сало и борщь Зато есть гиднисть томос и безвиз
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Крым Андрей
Крым Андрей
Фейк??? Бу-га-га!!! Укрии, да вы вообще уже отупели если это считаете фейком. Да с вас угорают просто.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Артеллерист Моня, Ну ,насчёт " детей едим" не знаю ,на " голодаем и умираем" тебе виднее ! А вот ,что с богатой и процветающей Украины люди разбегаются это факт!))))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Артеллерист Моня, Верю во что? В то, что кто-то прикололся над укрофлотом и выложил свою шутку в твиттере, а тупые укрии взвыли? Верю 100%
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