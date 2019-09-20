"Рабы и сало": в России опозорились фейком об Украине

Российские пропагандистские паблики в социальных сетях опубликовали очередной фейк об Украине.

Так, в Twitter выложили пост о том, что якобы задержанные Россией северокорейские браконьеры просят убежища в Украине.

"Арестованные северокорейские браконьеры, ранее напавшие на российских морских пограничников, запросили политического убежища в Украине. Дома их ждет расстрел, в Украине – зачисление в ВМФ на контрактные должности", – сказано в фейке.

Отметим, что пользователи сети смеялись над этим вымыслом.

"А также женщины, рабы с "республики" и сало", "И баркас их примут в нашу флотилию", "В связи с этим, в штатное расписание должностей ВМСУ введена должность мичман-ка*апойоп", – писали под фейком.

Скришот

Скришот

Напомним, что в российских водах Японского моря браконьеры из Северной Кореи с оружием напали на сотрудников пограничной службы РФ. Три человека получили ранения.Атака на пограничников произошла в тот момент, когда те пытались задержать экипаж шхуны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина развенчала громкий фейк России о Донбассе.

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