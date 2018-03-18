Крепостное право, согласно общепринятому мнению – это совокупность государственных законов, закреплявших крестьян к определенному участку земли, а также ставивших крестьян в зависимость от землевладельца.

Сразу оговорюсь: я не считаю СССР чем-то отдельным от России. СССР - это светская версия православной Российской Империи со всеми ее причудами и завихрениями, и не более того. А потому, говоря о СССР я буду называть его Россией, ибо суть та же.

Крепостное право, согласно общепринятому мнению – это совокупность государственных законов, закреплявших крестьян к определенному участку земли, а также ставивших крестьян в зависимость от землевладельца.

Новости Болгары поставили Кремль на место

История крепостного права на России, в девичестве Московии начинается никак не в середине и не в конце XIII века, а, как бы это не удивило верующих в 1000 летнюю историю страны-фейка в 1497 году, как раз после событий известных как "Великое Стояние на Угре", а если быть более точным после того, как один из улусов Золотой Орды отказался платить дань Сараю и признал над собой корону татарских царей Крыма.

Так, достоименно известно, что в 1497 году, на Московии было введено ограничение права перехода крепостных от одного помещика к другому только одним днем: Юрьев день – 26 ноября. То бишь, на описываемый момент крепостное право уже было, и введение данного ограничения лишь ограничивало возможность торговать людьми ежедневно.

Данный закон можно найти в изданном при Василии III своде московских законов: "Судебник".

В 1581 году положения Судебника были отменены, и были установлены Заповедные лета (запретные лета), описывающие срок, в течение которого запрещался крестьянский выход в Юрьев день.

В 1597 году московские рабовладельцы получали право на розыск беглого крестьянина в течение 5 лет и на его обязательное возвращение владельцу — "урочные лета".

В 1649 году Соборное уложение основала бессрочный сыск беглых рабов-крестьян.

Забавно вообще, как на Московии получилось, само слово крестьянин - по сути раб, было производным от христианин. Реально создается впечатление, что для того, чтобы принадлежать к высшему сословию христианство исповедовать смысла не имело, ибо это была религия рабов.

Тем не менее само понятие Крепостное право появилось значительно позже, при великом интеграторе Руси Украины в лоно Московии Алексее Михайловиче. В его Соборном уложении от 1649 года была установлена власть землевладельца над крестьянами, работавшими на его земле.

Новости Тайна рухнувшего Успенского собора

Рабы более не имели права покидать землю к которой были прикреплены, не могли перейти к другому хозяину и уж тем более не могли перестать работать на земле, и отправиться в город на заработки. При этом, правда, дворянин имел право продать своего крепостного другому хозяину без земли.

При Петре I крепостное право продолжало укрепляться, что подтверждается несколькими законодательными актами. В 1718-1724 гг. была принята податная реформа, окончательно прикрепившая крестьян к земле. Также при Петре создается новый класс рабов - крепостных, прикреплённых к фабрикам и заводам.

В 1747 году московские рабовладельцы получили право продавать своих рабов государству в рекруты. В 1760 году рабов можно было отправить в ссылку в Сибирь.

В 1765 году рабов стало можно отправлять крестьян на каторжные работы.

В 1767 году рабам запретили жаловаться на господ.

В 1783 году Московия наконец-то закрепостило Русь, а именно Левобережную Украину.

К середине XIX века помещичьи крепостные составляли всего 47 % от общей численности крестьянства России, 4% относились к удельным и 49% к государственным.

Основной предпосылкой проведения реформы, которая якобы привела к освобождению крестьян из рабства стало разгромное поражение России в Крымской войне 1853-1856 годов, и неурожаи последних лет. Россия буквально была банкротом, и надо было срочно придумать, как привлечь средства.

Правительством решено было проводить реформу, под благим предлогом освобождения крестьян.

В результате реформы, крестьяне, получившие права свободных сельских обывателей, могли немедленно выкупить в собственность придомовые наделы за цену в среднем на 59% превышающую рыночную.

Такой выкуп на самом деле выкуп означал ипотечный кредит, но не деньгами, а землей, с последующим денежным погашением. Таким образом, крестьяне расписывались в получении от государства ссуды сроком на 49 лет под 6% годовых. При этом из этих 6% - пять шло на уплату процентов по кредиту, полпроцента на погашение самого долга, а оставшееся полпроцента на покрытие издержек по обслуживанию кредита.

В свою очередь, помещики также получали не живые деньги, а пятипроцентные банковские билеты и пятипроцентные именные выкупные свидетельства.

К 1881 году было предоставлено выкупных ссуд на 749 млн рублей, из которых были удержаны долги помещиков на общую сумму 303 млн рублей.

Только за период с 1862 по 1880 года чистый доход правительства от проведения выкупной операции составил 84 млн рублей, не считая процентов. А это до 49 млн рублей.

Царь не отпустил крестьян, он сделали их рабами нового типа, заставив платить за иллюзию своей свободы закабалив банковским процентом.

Так продолжалось вплоть до 1917 года, когда большевики под лозунгами: "Земля крестьянам, фабрики рабочим" пришли к власти.

Вот только отпускать никого большевики не собирались, как и не собирались раздаривать землю империи, Красной империи.

Ратовавший за права пролетариев и крестьян Ленин сразу же по приходу заявил:

"Мы решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нам количество хлеба, а мы его разверстаем по заводам и фабрикам, - выйдет у нас коммунистическое производство".

Другими словами ни о каком освобождении крестьян снова речи не шло. Мало того, в мае 1918 года был разработан декрет "О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию". Свердлов поставил перед своими подчиненными задачу "разжечь гражданскую войну в деревне", заставив сельских пролетариев ополчиться против зажиточных сельских буржуев.

Большевики объявили войну тем, у кого было что забрать. Взяв в союзники тех, у кого отродясь ничего не было.

Новости Страсти по Кровавому Николаю

4 июня 1918 года Троцкий заявил: "Наша партия за гражданскую войну. Гражданская война уперлась в хлеб... Да здравствует гражданская война"!

После чего он призвал пролетариев и продотрядчиков пойти крестовым походом на кулаков. При этом надо понимать, что кулаками называли всех, у кого можно было что-то отобрать.

Но рабы роптали и даже неоднократно поднимали восстания против армии освободителей. Восстания, которые большевики подавляли с особым цинизмом.

Одним из методов борьбы с крестьянами состоял в том, что колумнисты уничтожали своих будущих рабов целыми деревнями, брали в заложники, отправляли в концлагеря.

Из отчета политкомиссии: "…Заложников взято одиночек - 3430, семей - 913. Конфисковано хозяйств - 157, сожжено или разобрано 85 домов. За последнюю неделю число изъятых бандит-дезертиров возросло до 16 000, семей - до 1500, конфискованных хозяйств - до 500, сожженных и разобранных домов - до 250".

В наскоро оборудованных концентрационных лагерях для крестьян наряду со взрослыми в большом количестве содержались и дети.

Так 27 июня 1921 года на заседании полномочной комиссии ВЦИК был отмечен "большой наплыв в концентрационно-полевые лагеря малолетних, начиная от грудных детей".

Большевики создали в СССР свое новое крепостное право. Крестьянин снова пробрел статус раба, он был абсолютно бесправен, при этом он не только работал на новых хозяев, но и платил денежные налоги, а также не имел ни пенсий, ни паспорта.

Только после смерти "великого реформатора" Сталина было отменено платное образование после 8 класса, резко снижены налоги, появились пенсии и сделаны другие послабления для рабов.

Что интересно, именно в это время рабовладельцы большевики решили официально переименоваться в коммунистов.

Также после смерти "вождя народов" Совет министров СССР утвердил положение "О паспортах", в котором указывались те местности, где гражданам полагалось иметь паспорта. Паспорт могли иметь горожане районных центров, городов, поселков городского типа, а также служащие и рабочие, которые проживали не в селе, в том числе работники совхозов. Рабы крестьяне ни паспортов, ни вольную не получили и после введения данного декрета. Им по прежнему не разрешалось покидать колхоз, к которому они были приписаны.

Нет, ну как бы они могли 30 дней описывать по месту отбытия рабской обязанности, к примеру для посещения родственниов. Только для этого надо было получить соответствующее разрешение. Де-факто крестьяне не могли свободно передвигаться по стране, и уж теме боле менять место жительства. Типично московское рабство, пускай и в более современной форме.

Вольную российские советские рабы получили лишь только в 1974 году с началом введения всеобщей паспортизации, которая длилась вплоть до 1989 года.

При этом паспорта не давали права бывшим рабам жить где они хотели, так как был сохранен режим прописки.

Прописке подлежали все лица, которые меняли место жительства даже временно, на период более, чем на 3 суток.

На граждан без паспорта или без прописки в случае выяснения данного факта накладывался штраф, а также их могли вывезти за черту города. В случае, если нарушение паспортного режима повторялось многократно, то это влекло уголовную ответственность, и такой гражданин мог получить срок до 2 лет.

Что тут еще можно добавить?

Можно с полной уверенностью сказать, что рабство на России формально было отменено лишь в 1974 году. Реально его не отменяли никогда. Потому как даже и с паспортами назвать те жалкие условия, в которых существуют россияне - нормальными нельзя.

Даже можно сказать больше. Рабство на России сегодня куда более ужасное и угнетающее, так как если ранее рабы, фактически являясь собственностью хозяина им же и осекались. То сейчас российские рабы не только влекут жалкое существование, но и оплачивают злодейские налоги, платят за ужасного качества услуги по грабительским тарифам. А если решаются на покупку жилья попадают в кабалу, из которой возможно выйдут их внуки.