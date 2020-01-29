Работу Госэкоинспекции нельзя назвать эффективной – экоактивист

Работу Госэкоинспекции сложно оценить позитивно. Ведь основной задачей этого органа является предупреждение нарушений, а не сбор штрафов за уже нанесенный экологии вред. Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказала экоактивист, глава организации "Эко-патруль" Татьяна Лампика.

Татьяна Лампика Информатор Днепр

В частности, она раскритиковала результаты работы Госэкоинспекции по Днепропетровской области.

"Многие мои коллеги часто обсуждают показатели эффективности работы Государственной экологической инспекции Украины и то, как определить эффективность начальника этого контролирующего органа. Можно ли количество штрафов, собранных по области, считать их "хорошей работой"? Мое мнение- нет! Нет! И нет! Почему? Задача Инспекции - работать на предупреждение нарушений, а не собирать деньги, "когда все умерли", - подчеркнула Лампика.

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По мнению экоактивистки, проблема заключается также в отсутствии эффективной работы по улучшению экологического законодательства.

"Начальник должен прорабатывать законодательные акты! Анализировать и готовить предложения для Министерства энергетики та защиты окружающей среды. А вместо этого он жалуется в Фейсбуке, что его на АЗС не пустили. Или что он пошел на шлаковые отвалы… Вы их до этого не видели никогда? Или вы не в курсе, что законодательством не предусмотрен приоритет их переработки и использования хотя бы в дорожном строительстве? Приезжайте к нам в Днепр, мы вам покажем отвалы времен ещё СССР, которые лежат там сто лет и являются результатом работы завода Петровского. Или полюбуйтесь на них в Кривом Роге!", - возмутилась Лампика.

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