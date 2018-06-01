"Работают на ФСБ": мать Сенцова сделала признание о родственниках

Мать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Людмила рассказала, что ее родные работают на Федеральную службу безопасности России.

Как заявила она в интервью телеканалу "Дождь", из семьи ее никто не поддерживает после заключения сына в российскую колонию.

"У меня зять - ФСБшник, полковник. У меня старший внук - ФСБшник. Я не хочу об этом говорить… Это было даже еще хуже", - рассказала она.

Людмила Сенцова скриншот

Она отметила, что соседи за спиной называют ее "матерью террориста".

Мать Сенцова указала, что не в праве судить сына за его позицию, но не понимает, как он мог поступить так с детьми.

"Я ему сказала: я как-то неправильно тебя растила или что. Его это очень сильно задело, потому что он даже не писал мне письма первое время с колонии. Потом, когда я узнала адрес, я написала ему первая. А он, оказывается, очень переживал, что я так сказала. Он мне сказал: мама, я тебе очень благодарен, что ты меня такого воспитала. А я ему так сказала из-за детей", - призналась она.

Отметим, что Людмила Сенцова проживает в оккупированном Крыму вместе с внуком - Владиславом (сыном Олега Сенцова. - Ред.).

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер Олег Сенцов уже 19-й день голодает в российской колонии. Несмотря на поддерживающую терапию, на которую он согласился, у него уже начали выпадать зубы.