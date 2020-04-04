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4 апреля • обновлено в 22:55
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Работает в АТБ: выяснился парадокс в истории с хулиганом из супермаркета в Полтаве

3.7т
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Жена хулигана, который бросил мелочь в лицо кассиру в "Эко-маркете" в Полтаве, является сотрудницей АТБ-маркета.

Такую парадоксальную деталь и другую информацию о нем в своем Facebook сообщил журналист и блогер Василий Крутчак.

"Парадоксом этой ситуации является то, что жена этого к*нченого, Жанна Чумак, работает в АТБ-маркет", – отметил блогер.

Сергей Гременчук с женой

Сергей Гременчук с женой

Facebook Василия Крутчака

"Гременчук Сергей Захарович, 12.03.1971 года рождения", – опубликовал он личную информацию хулигана.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Нацполиции в Полтаве открыли уголовное производство на гражданина, который устроил скандал в супермаркете "Эко-маркет". Получив сдачу мелочью, он швырнув монеты в лицо кассиру.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Полтава
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