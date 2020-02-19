"Работает один стажер!" В сети пожаловались на новые проблемы на КПВВ в Крыму

Центр предоставления административных услуг на пункте пропуска "Чонгар" на границе с оккупированным Россией Крымом, который установили 12 февраля, оказался практически к этому не готовым.

Как написала в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым, выложив соответствующее фото, в центре работает всего один стажер.

Она рассказал, что ремонт в здании не закончен, таблички не висят, а ноутбуки, которые были в сюжетах журналистов, благополучно убрали.

twitter.com/KrimRt

Она назвала открытие "работающего" центра показухой для прессы.

"Съездили на "новый и работающий" ЦНАП на Чонгаре. Работает один стажер. Все разговоры про работающий центр и про все предоставляемые услуги – полная фигня и показуха для прессы. Ремонт не закончен, таблички не висят, а ноутбуки, которые были в сюжетах благополучно убраны", – сказано в сообщении.

Отметим, что ранее начальница ЦПАУ Новотроицкого сельсовета Ирина Собчишена рассказала, что в новом ЦПАУ граждане могут получить 168 видов услуг.

Съездили на "новый и работающий" ЦНАП на Чонгаре

Работает ОДИН стажер

Все разговоры про работающий центр и про все предоставляемые услуги - полная фигня и показуха для прессы

ремонт не закончен, таблички не висят, а ноутбуки, которые были в сюжетах благополучно убраны. pic.twitter.com/0XalaeJa0c — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 18, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли из-за засушливой осени.

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