"Работа, я тебя люблю": всплыл трогательный пост погибшей бортпроводницы МАУ

В авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Тегеране (Иран), погибли все 9 членов экипажа воздушного судна, среди них и молодая бортпроводница Валерия Овчарук.
"Работа, я тебя люблю", – так подписала девушка свой последний снимок в Instagram две недели назад.
На ее страничках в соцсетях Валерия дает немного информации, известно, что сама она родом из ныне оккупированного Луганска, но проживала девушка в Киеве.
На странице Instagram погибшая публиковала массу снимков с разных стран мира, в том числе США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
instagram.com/o_valeriia
Судя по подписям к некоторым фото, Валерия действительно ценила и любила свою работу, вот одно из них: "Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полёт будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений...".
instagram.com/o_valeriia
Около полугода назад у девушки был день рождения, который, судя по подписям, она провела со своим любимым человеком в Италии.
"Как год начнёшь, так его и проживёшь!) Начинаю свой год с исполнения мечты, в путешествии, с любимым человеком, в окружении красивых видов, ярких эмоций и абсолютно счастлива! Хочу так весь год!", – написала Валерия.
Следующее фото было выставлено с молодым человеком на фоне моря: "Спасибо, любимый, за то, что исполняешь мои мечты!".
instagram.com/o_valeriia
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет перед катастрофой успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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