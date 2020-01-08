"Работа, я тебя люблю": всплыл трогательный пост погибшей бортпроводницы МАУ

В авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Тегеране (Иран), погибли все 9 членов экипажа воздушного судна, среди них и молодая бортпроводница Валерия Овчарук.

"Работа, я тебя люблю", – так подписала девушка свой последний снимок в Instagram две недели назад.

На ее страничках в соцсетях Валерия дает немного информации, известно, что сама она родом из ныне оккупированного Луганска, но проживала девушка в Киеве.

На странице Instagram погибшая публиковала массу снимков с разных стран мира, в том числе США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

instagram.com/o_valeriia

Судя по подписям к некоторым фото, Валерия действительно ценила и любила свою работу, вот одно из них: "Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полёт будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений...".

instagram.com/o_valeriia

Около полугода назад у девушки был день рождения, который, судя по подписям, она провела со своим любимым человеком в Италии.

"Как год начнёшь, так его и проживёшь!) Начинаю свой год с исполнения мечты, в путешествии, с любимым человеком, в окружении красивых видов, ярких эмоций и абсолютно счастлива! Хочу так весь год!", – написала Валерия.

Следующее фото было выставлено с молодым человеком на фоне моря: "Спасибо, любимый, за то, что исполняешь мои мечты!".

instagram.com/o_valeriia

Как сообщал OBOZREVATEL:

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