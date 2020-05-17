Работа стоматологий в Украине во время карантина: Минздрав опубликовал правила

Карина Бондаренко Общество 16:29, 17.05.2020

В Украине возобновили работу стоматологических клиник в обычном режиме. Однако в связи с карантином действуют некоторые правила и ограничения для сотрудников и посетителей.

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Для того, чтобы во время эпидемии COVID-19 лечение было безопасным, установлен интервал между записями посетителей, обязательный термоскрининг перед началом работы и ряд других требований. Полный список опубликовали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Как должны работать стоматологии во время карантина

Для посетителей:

  • доступ к антисептикам и жидкому мылу.

  • Предварительная запись.

  • Доступ сопровождающих запрещен. Кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей.

  • Ожидание вне помещения.

Для сотрудников:

  • обязательный термоскрининг перед началом работы.

  • Интервал между записью посетителей не меньше 15 минут.

  • Опрос пациента при записи и в день ​​приема.

  • Изолированное пребывание в стоматкабинете.

  • Респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица, шапочка.

  • Уборка после каждого пациента.

  • Рекламная продукция, журналы, игрушки должны быть убраны.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 17 мая в Украине официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19. При этом 433 факты заражения были обнаружены за последние сутки.

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